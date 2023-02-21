Еще сотни тысяч: разведка США не исключает новую волну мобилизации в РФ, - NYT
Кремлевский диктатор Владимир Путин вскоре может объявить новую волну мобилизации в России, дополнительно мобилизовав еще сотни тысяч россиян
Об этом сообщает The New York Times.
"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин – ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", - пишет газета.
Журналисты отмечают, что в обращении к федеральному собранию диктатор снова заявит, что он "избавляет" не только Украину от "нацизма", но и Россию - от "поглощения" НАТО.
Указывается, что это утверждение кажется европейцам бессмысленным, но оно "стало объединяющим лозунгом в Москве".
Кроме того, NYT также предполагает, что президент РФ представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".
- Напомним, по словам спикера Кремля, главной темой послания российского диктатора Владимира Путина к федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля, будет война РФ против Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.34
Покупка 39.34Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.49Продажа 42.38
- Актуальное
- Важное