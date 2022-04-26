Еще шесть международных технологических компаний прекращают деятельность в России, - Федроров

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

"Продолжаю вам рассказывать о санкциях против РФ от технологических компаний. Цифровая блокада России продолжается", – отметил министр.

SITA отключает российские авиакомпании от системы World Tracer с 25 апреля. В настоящее время ОАО "Аэрофлот" и ООО "Победа" уже отключили. World Tracer – это система глобального поиска багажа. Помогала быстро искать утраченный багаж пассажиров путем обмена данными между аэропортами. Используется всеми авиакомпаниями, членами IATA. Ее членами являются более 2800 аэропортов.

WPP прекращает деятельность в РФ. Совет директоров WPP пришел к выводу, что присутствие WPP в РФ будет противоречить ценностям их компании, поэтому они прекращают свою деятельность в стране. WPP – британский международный холдинг в области коммуникаций и рекламы.

WEX с начала войны в Украине соблюдает все санкции против РФ. WEX не занимается бизнесом в РФ и не имеет сотрудников и офисов. Однако они переоценили их отношения с ЛУКОЙЛом и решили прекратить их. Также они хотят выйти за пределы того, что от них требуется, чтобы ни одна из их операций не способствовала агрессивным действиям Путина или его поддержке. WEX Inc. является поставщиком услуг по обработке платежей и управлению информацией для коммерческого и государственного автопарка.

WeWork дорабатывает решения по продаже бизнеса в РФ и приостанавливает все планы расширения бизнеса в этом регионе. WeWork — американская компания, работающая в сфере коммерческой недвижимости и предоставляющая гибкие рабочие места для стартапов и других компаний.

Tietoevry завершает выход из РФ. После того, как 3 марта компания объявила о прекращении деятельности в России, Tietoevry продает свой бизнес, выкупленный местным менеджментом. С этим соглашением Tietoevry останавливает все свои локальные операции в России и передает все свои обязанности, в том числе сотрудников, юридические и регуляторные органы новым владельцам. Tietoevry – скандинавская компания по предоставлению ИТ-услуг для промышленности и сферы обслуживания.

Teradata прекратила вести бизнес в России в начале этого месяца. Также она прекратила взаимодействие с клиентами, в том числе обслуживание всех российских аккаунтов. Teradata Corporation – технологическая компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для баз данных и аналитики данных, а также на стратегическом ИТ-консалтинге.

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