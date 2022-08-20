Еще семь судов пришли на погрузку зерном в одесские порты
Балкеры, которые загружают продовольствием в портах Черноморск, Одесса и Южный, отправятся во Францию, Нидерланды, Турцию и Судан
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
20 июля порт Черноморск пришвартовал балкеры ANDAN TORLAK, FILYOZ и MARANTA, порт Одесса начал загрузку GANOSAYA и KUBROSLI Y, а MOHAMAD Y ожидает своей очереди, как и танкер FOYLE, стоящий на рейде порта Южный.
В общей сложности на эти суда должны загрузить около 66,5 тыс тонн пшеницы, кукурузы и масла. Продовольствие направится в порты Франции, Судана, Турции и Нидерландов.
За время действия "Зерновой инициативы" из трех портов Большой Одессы уже отправили 25 судов. На их борту 630 тысяч тонн агропродукции.
В Минифраструктуры планируют увеличить объемы перевалки в рамках "зерновой инициативы" до 3-5 миллионов тонн в месяц.
- На 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.
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15 августа стало известно, что еще шести судам было дано разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна.
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17 августа из портов Одесса и Черноморск вышли еще четыре судна с украинским продовольствием.
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