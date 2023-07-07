Еще раз об английском в кино
Стратегически английский – это важно, оперативно это уже есть, тактически – это не главная проблема
Я понимаю идею идеаторов, — простите за тавтологию, — перевести всю страну на знание английского языка за счет уничтожения дубляжа фильмов на украинский.
Но это во время, когда Украина в огне. Когда идет контрнаступление в крови, без самолетов, минометов 120-х, нехватки средств ПЗРК, ЗРК, противоминных мер.
Я за английский язык, я сам выпрашиваю на ломаном английском машины для подразделения из Швеции, Словакии, компьютеры из США — годами.
Но, может быть, сначала мы выигрываем войну? Может, сначала украинский язык вернется на оккупированные территории?
Окей, война надолго. Умные люди и так это знали.
Может, нужно вложить деньги и менеджмент в систему образования, где будут лучшие программы изучения английского языка?
Есть ли эти деньги? Есть ли этот менеджмент?
Будет ли это, как и с попыткой переименования Запорожья?
Попробовали. Ну, не получилось.
Стратегически английский – это важно, оперативно это уже есть, тактически – это не главная проблема.
А когда нерешенные тактические задачи и ты можешь все проиграть, то и твоя стратегия go to ass – идет к заднице.
Может, сконцентрироваться на помощи ВСУ?
Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".
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