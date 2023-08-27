Должна сказать, что мне очень не нравится общий тренд "да что вы из него хотите, он же псих/алкоголик/фрик/художник" - при том, что фон Триер действительно и псих (с ОКР — обсессивно-компульсивным расстройством), и алкоголик, и, в глазах Запада по крайней мере с 2011 г. (когда ляпнул на прессусе в Каннах "Я наци" и "Я сочувствую Гитлеру"), — фрик: симпатик фашизма (чем объясняется и его "голос за россиян"!), которого считают "безобидным дураком". Но все эти его персональные драмы - результат того, о чем я говорила еще в "Планете Полынь", когда разбирала по косточкам "Меланхолию": того, что он художник - и "гений эпохи, смысл которой — пустота", сорри за автоцитату:

"В принципе, фон Триер делает то, что и должен делать художник, в каждую эпоху: ставит эксперимент на себе. Воочию доказывает нам, со всей силой художественной убедительности, что в пределах старой цивилизационной парадигмы - той, традиционно называемой "ренессансно-гуманистической", что ею Запад на протяжении последних пяти веков одерживал все свои победы, — дальше пути нет, и никакие изменения политических систем, на них наивно уповавшиеся в конце 1980-х, ничего здесь не помогут: нужна "реформа человека"... (с).

Для тех, кто до сих пор не прочитал "Планета Полынь: Довженко — Тарковский — фон Триер, или О дискурсе нового ужаса"*, объясню здесь проще. К сожалению, не знаю ни одного кинокритика, который бы серьезно отнесся к фон Триер как к предвестнику грядущей фашизации Европы — на свой манер не худшего от Леши Балабанова с его "Братьями" (sic!). Одна из проблем нашей цивилизации — это то, что художников в ней уже лет 40 перестали трактовать серьезно, даже когда они вслух визжат об Апокалипсисе. И чувака, который снял забор высоко талантливых фильмов, где страстно и настойчиво доказывал, что человек — г*но, быть добрым христианином — значит позволить всем себя трахать, и лучше бы человечеству взорвать себя к чертовой матери с целой планетой сейчас, — считали талантливым фриком, и начинали слышать только тогда, когда он выскакивал на люди с эпатажным криком "I'm a Nazi" или, как теперь, "Russian lives matter".

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А между тем, уже в "Догвилле" должна быть прочитана (еще аллегорическая!) апология фашизма как единственно возможного, для автора, ответа на кризис европейской цивилизации: если с вами, суки, нельзя по-доброму, тогда — убивайте детей на глазах у матерей, и все будут вежливы! А дальше уже можно и из-за камеры выйти, и прокричать то же вслух, не прячась за масками своих персонажей: да, и Гитлера понимаю, и россиян не трогайте — пусть убивают кого хотят!

Подчеркиваю, фон Триер абсолютно последователен во всех своих высказываниях, художественных и нехудожественных ровно, и если бы к тем первым все эти годы профессиональные критики относились с должным вниманием, нетрудно было бы понять, почему Европа так долго и радостно ловила оргазм от Путина — и почему теперь, как говорят политологи, остановить фашизацию Европы уже поздно: только крайние правые имеют, по состоянию на сегодня, "хоть какой-то ответ" на проблему африканской иммиграции: изолируемся и отстреливаемся, говорят они, — но все остальные вообще никакого ответа не имеют !..

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Да, большинство сегодняшних европейских фашизмов "гуляют" на российские деньги — но это не значит, что они не оседлали вполне искреннего, непроплаченного коллективного ощущения: растущего в своих обществах, и вполне блестяще продиагностированного фон Триером во всех его фильмах, страха перед будущим, и разочарования европейским гуманизмом. И тут уже дело не в фон Триере — Бог с ним, в конце концов, он стар (не летами — ему всего-то 67, и не потому, что физически выглядит на 20 гг. старше своего биологического возраста, а потому, что принадлежит эпохе, которая уже в прошлом, от 24.02.22 – даже и календарно!), – он уже ни на что не влияет и ничего не решает, свое сделал! - а дело в том, что обозначенное и персонифицированное им, всей полнотой собственной искалеченной личности, явление — новый европейский фашизм — еще ждет нас впереди. И от него так легко, как от обанкротившегося старого алкоголика, — не отмахнешься...

Так что вооружаемся заранее.

И держим свой флаг.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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