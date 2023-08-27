Еще раз о высказываниях фон Триера
Одна из проблем нашей цивилизации – это то, что художников в ней уже лет 40 как перестали трактовать серьезно, даже когда они вслух вопят об Апокалипсисе
Должна сказать, что мне очень не нравится общий тренд "да что вы из него хотите, он же псих/алкоголик/фрик/художник" - при том, что фон Триер действительно и псих (с ОКР — обсессивно-компульсивным расстройством), и алкоголик, и, в глазах Запада по крайней мере с 2011 г. (когда ляпнул на прессусе в Каннах "Я наци" и "Я сочувствую Гитлеру"), — фрик: симпатик фашизма (чем объясняется и его "голос за россиян"!), которого считают "безобидным дураком". Но все эти его персональные драмы - результат того, о чем я говорила еще в "Планете Полынь", когда разбирала по косточкам "Меланхолию": того, что он художник - и "гений эпохи, смысл которой — пустота", сорри за автоцитату:
"В принципе, фон Триер делает то, что и должен делать художник, в каждую эпоху: ставит эксперимент на себе. Воочию доказывает нам, со всей силой художественной убедительности, что в пределах старой цивилизационной парадигмы - той, традиционно называемой "ренессансно-гуманистической", что ею Запад на протяжении последних пяти веков одерживал все свои победы, — дальше пути нет, и никакие изменения политических систем, на них наивно уповавшиеся в конце 1980-х, ничего здесь не помогут: нужна "реформа человека"... (с).
Для тех, кто до сих пор не прочитал "Планета Полынь: Довженко — Тарковский — фон Триер, или О дискурсе нового ужаса"*, объясню здесь проще. К сожалению, не знаю ни одного кинокритика, который бы серьезно отнесся к фон Триер как к предвестнику грядущей фашизации Европы — на свой манер не худшего от Леши Балабанова с его "Братьями" (sic!). Одна из проблем нашей цивилизации — это то, что художников в ней уже лет 40 перестали трактовать серьезно, даже когда они вслух визжат об Апокалипсисе. И чувака, который снял забор высоко талантливых фильмов, где страстно и настойчиво доказывал, что человек — г*но, быть добрым христианином — значит позволить всем себя трахать, и лучше бы человечеству взорвать себя к чертовой матери с целой планетой сейчас, — считали талантливым фриком, и начинали слышать только тогда, когда он выскакивал на люди с эпатажным криком "I'm a Nazi" или, как теперь, "Russian lives matter".
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А между тем, уже в "Догвилле" должна быть прочитана (еще аллегорическая!) апология фашизма как единственно возможного, для автора, ответа на кризис европейской цивилизации: если с вами, суки, нельзя по-доброму, тогда — убивайте детей на глазах у матерей, и все будут вежливы! А дальше уже можно и из-за камеры выйти, и прокричать то же вслух, не прячась за масками своих персонажей: да, и Гитлера понимаю, и россиян не трогайте — пусть убивают кого хотят!
Подчеркиваю, фон Триер абсолютно последователен во всех своих высказываниях, художественных и нехудожественных ровно, и если бы к тем первым все эти годы профессиональные критики относились с должным вниманием, нетрудно было бы понять, почему Европа так долго и радостно ловила оргазм от Путина — и почему теперь, как говорят политологи, остановить фашизацию Европы уже поздно: только крайние правые имеют, по состоянию на сегодня, "хоть какой-то ответ" на проблему африканской иммиграции: изолируемся и отстреливаемся, говорят они, — но все остальные вообще никакого ответа не имеют !..
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Да, большинство сегодняшних европейских фашизмов "гуляют" на российские деньги — но это не значит, что они не оседлали вполне искреннего, непроплаченного коллективного ощущения: растущего в своих обществах, и вполне блестяще продиагностированного фон Триером во всех его фильмах, страха перед будущим, и разочарования европейским гуманизмом. И тут уже дело не в фон Триере — Бог с ним, в конце концов, он стар (не летами — ему всего-то 67, и не потому, что физически выглядит на 20 гг. старше своего биологического возраста, а потому, что принадлежит эпохе, которая уже в прошлом, от 24.02.22 – даже и календарно!), – он уже ни на что не влияет и ничего не решает, свое сделал! - а дело в том, что обозначенное и персонифицированное им, всей полнотой собственной искалеченной личности, явление — новый европейский фашизм — еще ждет нас впереди. И от него так легко, как от обанкротившегося старого алкоголика, — не отмахнешься...
Так что вооружаемся заранее.
И держим свой флаг.
Об авторе. Оксана Забужко, писательница
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