Еще раз о Джонни Деппе: что посмотреть на выходные

Когда ко всем волнениям, вызванным войной, прибавляется еще и немыслимая духота, когда мозг плавится от жары и мыслей, самое время незагрузного разгрузочного кино. Итак, традиционная подборка фильмов к выходным от "Еспресо"

"Париж. 13-й округ"

В кинотеатрах с 17 августа

Одна из лучших европейских кинопремьер этого лета. Не потому, что для ее режиссера Жака Одияра это уже 5-й фильм-номинант на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за всю его режиссерскую карьеру (главную награду он получил за ленту "Дипан" в 2015-м). И не потому, что он обладатель 2 премий BAFTA, "Серебряного льва" в Венеции и многих других наград признанных мировых кинофестивалей. А потому, что Жак Одияр – режиссер, ставящий фильмы об обычных людях и их поступках, потому, что в его лентах всегда слышно, как бьется сердце.

Лента "Париж. 13-й округ" - это черно-белая проникновенная история из жизни парижских миллениалов, обитающих в высотках 13-го округа Парижа. Жак Одияр заглядывает в окна домов и рассказывает несколько случайных историй из жизни их обитателей. В центре его внимания – тайванка Эмили, переживающая сложный период в жизни, соблазнительный интеллектуал Камиль, разбивший не одно сердце, и студентка Нора, страдающая своей похожестью на популярную вебкам-модель. Герои фильма с головой погружаются в сексуальные приключения, пытаются забыться в наркотических трепах и стремятся к любви, заботясь о проблемах с учебой, работой, жильем и семьей.

В главных ролях: Люси Чжан, Макита Самба, Ноэми Мерлан, Дженни Бет, Осеан Кайрати

"Миссия на двоих"

В кинотеатрах с 17 августа

Новая картина с обладателем почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографии Джеки Чаном в главной роли однозначно не останется без внимания. Полностью отснятый в Китае фильм режиссера Скотта У, над которым совместно работали кинематографисты США и Китая, поклонники творчества этого популярного гонконгского актера и кинопродюсера ждут еще с 2018 года, когда было заявлено, что все сцены комедийного боевика уже сняты. Но нужно было 5 лет, чтобы фильм, наконец, дошел до зрителя.

Итак, недалеко от Багдада есть дорога, которую называют "шоссе смерти". Для сопровождения по ней группы гражданских лиц наняли бывшего спецназовца Ло Фена. Здесь он встретился с Крисом. Очень скоро оба поняли, что преступники использовали Криса, а потому вместе принимают решение действовать вместе. И бдительности нельзя потерять ни на секунду, потому что на каждом шагу подвергаются опасности. Сопровождая мирных людей через зону конфликта, всегда можно попасть в ситуацию, когда кто-то из воюющих сторон примет за врага.

В главных ролях: Джеки Чан, Джон Сина, Пила Асбек, Макс Хуан

"Депп против Герд"

С 16 августа на Netflix

Документальный минисериал из трех серий, освещающий реальный судебный процесс о клевете между бывшими супругами-кинозвездами - Джонни Деппом и Эмбер Герд, который всколыхнул Голливуд и вызвал невероятную реакцию в интернете. Впервые показания обеих сторон представлены параллельно. Собственно, сериал режиссера — номинантки премий Emmy и BAFTA Эммы Купер ("Тайна Мэрилин Монро: Потерянные записи") — для тех, кто интересуется светской жизнью и любит порыться в чужом белье.

Итак, звезда "Пиратов Карибского моря" подала в суд на Герд за клевету в статье Washington Post 2018 года, где бывшая жена назвала себя жертвой домашнего насилия. Несмотря на то, что Депп в статье прямо назван не был, он утверждал, что это стоило ему прибыльных ролей в разных фильмах. Судебный процесс, транслировавшийся онлайн, буквально взорвал интернет. В итоге Депп победил: присяжные приняли решение о выплате ему 10 млн долларов компенсации и 5 млн долларов штрафа за счет Герд.

В ролях: Джонни Депп, Эмбер Герд

"Убежище Харлана Кобена"

С 18 августа на Prime Video

Подростковый уголовный триллер, снятый по книгам американского писателя Харлана Кобена, по версии Нью-Йорк Таймс фигурировал первым в списке 10 лучших детективных писателей Америки.

История рассказывает о старшекласснике, который переезжает жить к родственникам после того, как его отец погибает в автокатастрофе. Однако в провинции, где он оказывается, творятся странные вещи. После исчезновения школьницы Эшли Кент, парень с помощью новых приятелей берется за раскрытие местных тайн. И как всегда в творчестве Кобана, зрителей ждет увлекательное течение событий с бесчисленными неожиданными поворотами.

Как во время съемок комментировал действо исполнитель главной роли Джейден Майкл: "Если вам нравится шоу, полное перипетий и тайн, но вы также хотите чего-то, имеющего чуть больше глубины, чем большинство школьных драм, тогда "Убежище" именно для вас. Особенно если хотите что-то почувствовать и чему-то научиться".

В ролях: Джейден Майкл, Констанс Зиммер Адриан Гринсмит, Эбби Корриган, Това Фелдшух и другие.

"Синий жук"

В кинотеатрах с 17 августа

Фантастический приключенческий боевик "Синий жук", работа над которым началась в 2018 году, должен стать 14-м фильмом в расширенной киновселенной DC. Персонаж впервые появился на страницах комиксов в 1939 году. В целом Синим жуком в разное время становились разные люди. Хайме Райес – это третий носитель суперсилы Жука. Его первое появление в комиксах произошло в 2006 году. По сюжету он жил в Эль-Пасо, штат Техас. Чтобы вдохновиться атмосферой города, оператор фильма Павел Погожельский специально жил там некоторое время.

Итак, события разворачиваются в придуманном городке Палмера. Сюда после учебы возвращается Хайме Райес (Ксоло Маридуэнья) и живет вместе со своими родителями и младшей сестрой. Неожиданно для себя он получает жука-скарабея, который соединяется с его организмом и наделяет его сверхмощным экзоскелетом. Это открывает для Хайме возможность бороться с преступностью в родном городе на уровне, ранее недоступном ни для одного человека.

В главных ролях: Ксоло Маридуэнья, Адриана Барраза, Дамиан Альказар, Эльпидия Каррийо, Сьюзан Серендон