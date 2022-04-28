Еще позавчера Генсек ООН сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сегодняшние ракетные удары рашистов по Киеву "открыткой из Москвы" для Генсека ООН Антониу Гутерреша, с рабочим визитом в столице Украины
Об этом он написал в Twitter.
"Ракетные удары по центру столицы во время официального визита Генерального секретаря. Еще позавчера Антониу Гутерреш сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня в километре от него раздаются взрывы. Привет из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает кресло в Совбезе ООН?" , – риторически спрашивает Подоляк.
- Напомним, 28 апреля около 20.00 в Киеве прогремели взрывы. Министр иностранных дел назвал вечерние обстрелы украинской столицы очередной демонстрацией отношения России к Украине, Европе и миру. Министр обороны считает , что это нападение на мировую безопасность
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