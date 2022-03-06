Еще полтысячи женщин с детьми эвакуировал 206-й батальон из Ирпеня под вражескими обстрелами, - Порошенко
206-й батальон территориальной обороны продолжил эвакуацию людей из Ирпеня, несмотря на вражеские обстрелы
Об этом сообщил Петр Порошенко.
"Еще более 500 жителей Ирпеня смог эвакуировать сегодня наш 206-й батальон терробороны Киева. Во время спасения людей был зафиксирован вражеский беспилотник. Наши бойцы попытались его сбить. И попали под российские обстрелы", - сообщил Порошенко.
Как стало известно, в результате вражеского обстрела по Ирпеню из минометов погибли по меньшей мере четыре человека, среди них - двое детей.
Это уже третий рейд 206 батальона в Ирпень. Всего за последние дни удалось вывезти из опасности более трех тысяч местных жителей - преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.
206-й батальон территориальной обороны был создан по инициативе Порошенко для защиты Киева и окрестностей. В формирование вошли депутаты партии "Европейская Солидарность", ветераны российско-украинской войны и небезразличные киевляне.
Батальон, в частности, принял участие в защите Гостомеля, Ирпеня, а также киевского района Оболонь от рашистских ДРГ и оккупантов.
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