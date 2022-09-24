Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"Мы ждем возвращения наших родных. Насколько известно, то еще около 700 азовцев находятся в плену, поэтому наша борьба продолжается. Ассоциация семей защитников Азовстали будет работать до тех пор, пока последний азовец не вернется из плена", - подчеркнула супруга пленного азовца.



Лилия Ступина объяснила, что деятельность ассоциации направлена и на проведение акций и информативных мероприятий, на работу со всеми возможными СМИ. Также они письмами обращаются к мировым лидерам и представителям международных организаций, но уже известна неэффективность подобных организаций.



"У нас была возможность пообщаться с некоторыми ребятами, которые вернулись из плена, и они подтверждают бездействие Красного Креста. Но я более чем уверена, что Красный Крест может влиять на данный процесс и поддерживает связи с Россией, так как многие видели, как Питер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, обнимался на фото с Лавровым, а почему Красный Крест ничего не делает, так это уже другой вопрос. Единственный вариант, который у нас есть, только давить на эту международную организацию. Но представители Красного Креста не хотят выходить с нами связь, не хотят с нами общаться, а семьям пленных, которые звонят в организацию, советуют молиться", - прокомментировала Ступина .

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только про 5.

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