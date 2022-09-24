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Еще около 700 азовцев остаются в плену, а Красный Крест семьям пленных советует только молиться, - жена пленного азовца

24 сентября, 2022 суббота
17:14
война с Россией

Лилия Ступина, жена азовца, который еще в плену, отметила, что Ассоциация семей защитников "Азовстали" будет работать до тех пор, пока последний азовец не вернется из плена

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

"Мы ждем возвращения наших родных. Насколько известно, то еще около 700 азовцев находятся в плену, поэтому наша борьба продолжается. Ассоциация семей защитников Азовстали будет работать до тех пор, пока последний азовец не вернется из плена", - подчеркнула супруга пленного азовца.

Лилия Ступина объяснила, что деятельность ассоциации направлена и на проведение акций и информативных мероприятий, на работу со всеми возможными СМИ. Также они  письмами обращаются к мировым лидерам и представителям международных организаций, но уже известна неэффективность подобных организаций.

"У нас была возможность пообщаться с некоторыми ребятами, которые вернулись из плена, и они подтверждают бездействие Красного Креста. Но я более чем уверена, что Красный Крест может влиять на данный процесс и поддерживает связи с Россией, так как многие видели, как Питер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, обнимался на фото с Лавровым, а почему Красный Крест ничего не делает, так это уже другой вопрос. Единственный вариант, который у нас есть, только давить на эту международную организацию. Но представители Красного Креста не хотят выходить с нами связь, не хотят с нами общаться, а семьям пленных, которые звонят в организацию, советуют молиться", - прокомментировала Ступина .

  • 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.
  • Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов.
  • 24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", а договорились только про 5.

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Украина
пленние
обмен пленными
Азовсталь
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