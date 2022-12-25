Соответствующее заявление она обнародовала в Twitter.

Евросоюз осудил запрет талибов, назвав его "нарушением гуманитарных принципов" и отметил, что это повлияет на дальнейшую помощь стране.

"ЕС решительно осуждает недавний запрет Талибана, из-за которого женщинам нельзя работать в неправительственных организациях. Еще одно строгое ограничение возможности женщин Афганистана осуществлять свои права человека и явное нарушение гуманитарных принципов. Это повлияет на нашу дальнейшую помощь", - написала Массрали.

25 декабря в Афганистане талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Свое решение талибы объяснили тем, что некоторые из женщин "не придерживались толкования администрации исламского дресс-кода".