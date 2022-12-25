"Еще одно жестокое ограничение прав женщин": в ЕС осудили решение талибов запретить женщинам работать в неправительственных организациях
Представитель Европейской службы внешних дел Набила Массрали осудила запрет женщинам в Афганистане работать в неправительственных организациях и заявила, что это повлияет на дальнейшую помощь ЕС
Соответствующее заявление она обнародовала в Twitter.
Евросоюз осудил запрет талибов, назвав его "нарушением гуманитарных принципов" и отметил, что это повлияет на дальнейшую помощь стране.
"ЕС решительно осуждает недавний запрет Талибана, из-за которого женщинам нельзя работать в неправительственных организациях. Еще одно строгое ограничение возможности женщин Афганистана осуществлять свои права человека и явное нарушение гуманитарных принципов. Это повлияет на нашу дальнейшую помощь", - написала Массрали.
- 25 декабря в Афганистане талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Свое решение талибы объяснили тем, что некоторые из женщин "не придерживались толкования администрации исламского дресс-кода".
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