Еще одно высокоточное оружие. США включили Excalibur в новый пакет вооружений для Украины, - Politico
Соединенные Штаты включили высокоточные боеприпасы для артиллерии 155 миллиметров Excalibur в новый пакет вооружений для Украины
Об этом сообщает Politico.
Источники издания заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.
Politico предполагает, что США снабжают Украину больше оружия, чем объявляют.
Не так давно портал Yahoo News также предполагал, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, напоминает издание.
Они тоже отдельно не фигурировали в официальном заявлении Пентагона, в котором приводился список поставляемых Украине в рамках нового транша вооружений.
Кроме того, Politico удалось ознакомиться с официальным сообщением, переданным администрацией США Конгресса в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи.
В этом документе, по данным газеты, отмечается, что поставленное Вашингтоном вооружение "не ограничено" тем, что перечислено в приложенном перечне.
- Отметим, о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $775 млн, стало известно 19 августа.
- Также министерство обороны США готовится заключить контракт на передачу Украине десяти беспилотников-камикадзе большой дальности Switchblade 600
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