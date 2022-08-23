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Главная война с Россией Еще одно высокоточное оружие. США включили Excalibur в новый пакет вооружений для Украины, - Politico

Еще одно высокоточное оружие. США включили Excalibur в новый пакет вооружений для Украины, - Politico

23 августа, 2022 вторник
04:46
война с Россией Снаряд M982 Excalibur

Соединенные Штаты включили высокоточные боеприпасы для артиллерии 155 миллиметров Excalibur в новый пакет вооружений для Украины

Об этом сообщает Politico.

Источники издания заявили, что в новый пакет военной помощи Киеву, о котором было объявлено в конце прошлой недели, вошли и управляемые артиллерийские снаряды Excalibur.

Politico предполагает, что США снабжают Украину больше оружия, чем объявляют.

Не так давно портал Yahoo News также предполагал, что США передали Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, напоминает издание.

Они тоже отдельно не фигурировали в официальном заявлении Пентагона, в котором приводился список поставляемых Украине в рамках нового транша вооружений.

Кроме того, Politico удалось ознакомиться с официальным сообщением, переданным администрацией США Конгресса в связи с выделением Киеву очередного пакета помощи.

В этом документе, по данным газеты, отмечается, что поставленное Вашингтоном вооружение "не ограничено" тем, что перечислено в приложенном перечне.

  • Отметим, о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $775 млн, стало известно 19 августа.
  • Также министерство обороны США готовится заключить контракт на передачу Украине десяти беспилотников-камикадзе большой дальности Switchblade 600

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США
оружие для Украины
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