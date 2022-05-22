"Еще одно ранение, и как раз хватит". Оккупант о выплатах РФ за ранение – не хватит даже на квартиру
СБУ перехватила разговор, где оккупанты жалуются на выплаты военным за ранения и цены в России: "...не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке"
Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины .
"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себя машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…" – говорит захватчик, который уже получил деньги за ранение.
Его коллега предлагает еще заработать от ВСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".
"Что ж, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тыс. "двухсотым" захватчикам", - добавляют в СБУ.
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