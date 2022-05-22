Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себя машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…" – говорит захватчик, который уже получил деньги за ранение.

Его коллега предлагает еще заработать от ВСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

"Что ж, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тыс. "двухсотым" захватчикам", - добавляют в СБУ.