Еще одна загадочная смерть. Топ-чиновник российской корпорации выпал из катера
В России погиб директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин
Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Печорин погиб вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева. По официальной версии российской полиции он якобы выпал из катера на полном ходу.
Для поиска топ-чиновника привлекли сотрудников МЧС РФ. Позже поисковый отряд обнаружил тело погибшего.
Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме, состоявшемся во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Он занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Участвовал в развитии Единой дальневосточной авиакомпании.
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