Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Печорин погиб вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева. По официальной версии российской полиции он якобы выпал из катера на полном ходу.

Для поиска топ-чиновника привлекли сотрудников МЧС РФ. Позже поисковый отряд обнаружил тело погибшего.

Печорин принимал участие в Восточном экономическом форуме, состоявшемся во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Он занимался развитием авиационной доступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских авиаперевозок, модернизацию инфраструктуры аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Участвовал в развитии Единой дальневосточной авиакомпании.

В июле В России нашли мертвым Юрия Воронова - топ-менеджера, связанного с Газпромом.

В апреле в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеню, его жену и дочь.

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