Еще одна страна решит, давать ли Украине статус кандидата в ЕС, после заключения Еврокомиссии
Австрия ожидает заключения Еврокомиссии, чтобы определиться с позицией о статусе страны-кандидата в ЕС для Украины
Об этом заявил представитель офиса канцлера Австрии Карла Нехаммера после встречи с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает ЕН со ссылкой на издание Volksblatt.
По его словам, канцлер подчеркнул, что для получения статуса кандидата Украина должна отвечать тем же критериям, что и другие претенденты.
В разговоре со Стефанчуком была отмечена важность прогресса во вступлении стран Западных Балкан.
"Прежде чем занять позицию, Австрия должна в любом случае дождаться конкретных рекомендаций Еврокомиссии по поводу статуса кандидата", - сказал представитель канцлера.
- Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.
- Правительство Нидерландов определится в вопросе поддержки предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии.
- Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии.
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