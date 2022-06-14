Об этом заявил представитель офиса канцлера Австрии Карла Нехаммера после встречи с главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком, сообщает ЕН со ссылкой на издание Volksblatt.

По его словам, канцлер подчеркнул, что для получения статуса кандидата Украина должна отвечать тем же критериям, что и другие претенденты.

В разговоре со Стефанчуком была отмечена важность прогресса во вступлении стран Западных Балкан.

"Прежде чем занять позицию, Австрия должна в любом случае дождаться конкретных рекомендаций Еврокомиссии по поводу статуса кандидата", - сказал представитель канцлера.

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины Стефанишина заявила, что три страны не готовы поддержать статус кандидата в члены ЕС для Украины.

Правительство Нидерландов определится в вопросе поддержки предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз после заключения Еврокомиссии.

Дания примет решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюзе после получения заключения Еврокомиссии.