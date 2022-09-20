Еще одна провокация. Макрон прокомментировал намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях

Об этом сообщает France Télévisions.

Как отметил Макрон, Россия должна покинуть украинскую территорию и уважать признанные границы.

"Организовывать референдумы в пострадавших от бомбардировок регионах, откуда люди вынуждены были бежать, является признаком цинизма", — говорит французский президент.

Напомним, оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что незаконный "референдум" не остановит HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов.

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