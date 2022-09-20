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Еще одна провокация. Макрон прокомментировал намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях

20 сентября, 2022 вторник
21:17
война с Россией

По мнению президента Франции Эмманюэля Макрона, намерения Кремля провести "референдум" на оккупированных территориях являются серьезной эскалацией конфликта

Об этом сообщает France Télévisions.

Как отметил Макрон, Россия должна покинуть украинскую территорию и уважать признанные границы.

"Организовывать референдумы в пострадавших от бомбардировок регионах, откуда люди вынуждены были бежать, является признаком цинизма", — говорит французский президент.

  • Напомним, оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.
  • Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что незаконный "референдум" не остановит HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов.

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