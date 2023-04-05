Еще одна группа украинских артиллеристов закончила обучение в Британии на САУ AS90
На 5 апреля вторая группа артиллеристов Вооруженных Сил Украины закончила обучение в Великобритании на 155-мм самоходных артиллерийских установках AS90
Об этом информирует министерство обороны Великобритании .
"Вторая группа украинских новобранцев-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ AS90", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в борьбе с Россией.
Справочно. САУ AS90 – это британская самоходная артиллерийская установка. Разработана и производилась компанией Vickers Shipbuilding and Engineering. Установка весит 45 тонн, вооружена пушкой калибра 155 мм и длиной 39 калибров.
Основным пользователем являются сухопутные войска Великобритании. Лицензионное производство башен налажено в Польше для САУ AHS Krab.
- 15 января 2023 года правительство Британии сообщило , что в новом пакете военной помощи, кроме танков 14 Challenger 2, Украине передадут 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
- 6 февраля группа украинских военнослужащих прибыла в Великобританию, где будет учиться на самоходной артиллерийской установке AS90.
- В рамках соглашения со Швецией британская армия получит современные самоходные артиллерийские установки вместо предоставленных Украине артсистем AS90.
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