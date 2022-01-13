"Еще одна дипломатическая победа": представитель Украины о заседании ОБСЕ в Вене 13 января
Постоянный представитель Украины в международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк назвал заседание ОБСЕ в четверг, 13 января, "еще одной маленькой дипломатической победой"
Об этом дипломат сказал в комментарии "Радио Свобода".
"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязыванию российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности, или планов безопасности", - отметил Цымбалюк.
Представитель Украины рассказал, что пытался донести до партнеров тезис о том, что безопасность в Украине означает безопасность в Европе. И этого можно добиться через прекращение российской агрессии, оккупации Крыма и Донецкой и Луганской областей.
Как передает издание, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич после встречи в Вене заявил, что Москва вынуждена будет принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности", если не получит ответа на свои требования. Однако он не уточнил, о каких мерах идет речь.
- 13 января в Вене состоялось заседание ОБСЕ, направленное на ослабление напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Новый глава ОБСЕ заявил, что в первую поездку посетит восток Украины, где уделит внимание состоянию мирных жителей в условиях войны.
- Глава миссии США при ОБСЕ заявил, что Минские соглашения можно воплотить тогда, когда Россия выполнит обязательства по безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.7
Покупка 27.7Продажа 27.97
-
EUR
Покупка 31.56Продажа 32.01
- Актуальное
- Важное