"Еще одна дипломатическая победа": представитель Украины о заседании ОБСЕ в Вене 13 января

Об этом дипломат сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Украину поддержали практически все делегации, которые высказывались по вопросу неделимости безопасности. Мы четко заявили, что для нас неприемлемо возвращение к каким-либо сферам влияния или навязыванию российского нарратива с точки зрения участия в организациях безопасности, и Украина может свободно выбирать свой путь с точки зрения союзов безопасности, или планов безопасности", - отметил Цымбалюк.

Представитель Украины рассказал, что пытался донести до партнеров тезис о том, что безопасность в Украине означает безопасность в Европе. И этого можно добиться через прекращение российской агрессии, оккупации Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Как передает издание, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич после встречи в Вене заявил, что Москва вынуждена будет принять меры для "устранения неприемлемых угроз национальной безопасности", если не получит ответа на свои требования. Однако он не уточнил, о каких мерах идет речь.