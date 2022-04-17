Еще один украинский футболист может перейти в АПЛ

Об этом сообщает Fichajes.com .



По информации источника, несмотря на угрозу вылета в Чемпионшип "Эвертон" уже планирует усиление на лето. Один из вариантов для улучшения линии защиты – Николай Матвиенко.



"Шахтер" готов к продаже всех своих игроков летом, поэтому у переговоров хороший шанс на успех. Ранее сообщалось, что Матвиенко также интересуется "Брентфордом".



Контракт Матвиенко с донецким клубом рассчитан на лето 2025 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 11 млн. евро.



В АПЛ играют три украинца - Александр Зинченко в "Ман Сити", Виталий Миколенко в "Эвертоне" и Андрей Ярмоленко в "Вест Геме". Сообщается об интересе "Брентфорда" к Михаилу Мудрику и Егору Ярмолюку.

15 апреля стало известно, что украинский полузащитник Михаил Мудрик может перейти в английский Брентфорд. Клуб такжеинтересуется 18-летним Ярмолюком.

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