Еще один самолет с украинскими беженцами прибыл в Канаду

Об этом пишет CBC News.

Издание сообщает, что самолет прибыл из Польши, на его борту – 177 беженцев и несколько домашних животных. Все расходы на перелет взяло на себя правительство провинции.

"Мы очень благодарны всем, потому что все нам помогали. Мы очень счастливы, что Канада открыта для нас, для украинцев. Мне неприятно покидать Украину, потому что там мои друзья, моя семья. Я переживаю каждый день. Сейчас я счастлива, конечно, потому что я в безопасности. Но моя семья и мои друзья не в безопасности", – сказала журналистам Ирина Красильникова, через минуту после выхода из самолета.

В аэропорту беженцев встретили члены правительства, люди, которые хотели поддержать украинцев, и переводчики. Большинство беженцев отправились в заранее согласованные места, другие встретили семью или друзей.

Часть беженцев получила приглашение на работу еще во время пребывания в Польше, ведь провинциальное правительство Ньюфаундленда и Лабрадора открыло в Варшаве специальный офис, помогающий украинцам с документами, трудоустройством и расселением.

В начале мая 166 беженцев приземлились в Сент-Джонс первым чартерным рейсом для вынужденно перемещенных людей из Украины.

С 17 марта по 8 июня Канада одобрила 131763 заявки на временное пребывание в стране. В общей сложности было подано 296 163 заявлений.

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