Об этом сообщил министр обороны Словацкой республики Яро Над в своем твиттере.

"К 70-летию мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы Zuzana-2 уже в Украине (и многое другое впереди)", – сообщил он.

Самоходная артиллерийская установка Zuzanа находится на вооружении Словацкой армии с 1998 года. Это глубокая модернизация САУ "Даны" под стандарты НАТО. Известно, что на вооружении Словакии находится 16 самоходок Zuzana.

2 июня стало известно, что Украина подписала контракт со Словакией о поставках восьми гаубиц Zuzana-2 . В соглашении приняли участие министр обороны Украины Алексей Резников и представители словацкого Минобороны.

На 13 августа первые четыре гаубицы Zuzana уже доставили украинским военным.

В начале октября Яро Надь сообщил, что Дания, Норвегия и Германия будут финансировать изготовление для Украины 16 гаубиц Zuzana 2 стоимостью €92 млн.

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