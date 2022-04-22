Еще один крупный теннисный турнир хочет отстранить от участия спортсменов из России и Беларуси

Об этом сообщает Corriere della Serra.

Организаторы турнира оценивают последствия в случае отказа от допуска россиян и белорусов, поскольку турнир в Риме, в отличие от Уимблдона, проводится непосредственно под патронажем Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В частности, у турнира есть риск потерять престижный статус Masters 1000.

Ранее ATP и Женская теннисная ассоциация (WTA) осудили решение отклонить заявки россиян и белорусов на участие в Уимблдонском и других турнирах на территории Великобритании. Обе организации назвали это решение дискриминацией.

Позиция Великобритании и Италии связана с ситуацией в Украине. Corriere della Serra приводит слова президента Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги, который хочет, чтобы перед финальным матчем турнира в Риме были сыграны гимны Италии и Украины.

"В этом контексте было бы смешно увидеть в финале российского игрока", – сказал Бинаги.

Турнир в Риме стартует 2 мая. Действующим победителем среди мужчин является испанец Рафаэль Надаль, он и самый титулованный участник – 10 титулов. Среди женщин в прошлом году выиграла представительница Польши Ига Свентек.

Напомним, накануне российских и белорусских теннисистов официально отстранили от Уимблдона.

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