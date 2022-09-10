Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В один из портов Судана прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тысяч тонн украинской пшеницы. Он вышел из порта "Черноморск" 26 августа.

С начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов и доставлено около 500 тысяч тонн продовольствия.

В частности, два судна с 60 тысячами тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих продовольственным кризисом. Кроме того, благодаря партнерам ООН закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.

Напомним, что Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре". 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря ему цены на пшеницу снизились.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb