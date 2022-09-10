Еще один корабль с украинским зерном прибыл в африканский порт
Сегодня в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.
В один из портов Судана прибыл балкер SEAEAGLE с 65 тысяч тонн украинской пшеницы. Он вышел из порта "Черноморск" 26 августа.
С начала реализации инициативы в страны Африки уже отправлено 16 судов и доставлено около 500 тысяч тонн продовольствия.
В частности, два судна с 60 тысячами тонн зерна были зафрахтованы Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН для стран, страдающих продовольственным кризисом. Кроме того, благодаря партнерам ООН закуплено еще 190 тысяч тонн зерновых для дальнейшего экспорта в Африку.
- Напомним, что Кулеба развенчал главный миф Кремля о "зерновом коридоре". 2/3 украинского зерна, которое Украина уже отправила через "зерновой коридор", направлены на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Благодаря ему цены на пшеницу снизились.
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