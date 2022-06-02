Еще один громкий развод? Звездные супруги певица Шакира и футболист Пике расходятся после 11 лет брака
Звездная пара Жерара Пике и Шакиры максимально близка к разводу после того, как певица застучала футболиста с другой женщиной
Об этом сообщает UaФутбол со ссылкой на El Periodico.
Любовники Жерара около 20 лет, она блондинка и работает ведущей мер. Для встреч с ней футболист якобы "расконсервировал" свою холостяцкую квартиру, где проживает последний месяц. С Шакирой он почти не разговаривает.
Издание пишет, что в последние недели Пике также неоднократно видели в компании Рики Пуча (футболист "Барселоны", - ред.) и двух девушек в ночных клубах Барселоны; они задерживались там до 2-3 ночи.
В настоящее время футболист и поп-звезда готовят заявление – скорее всего, они сообщат о разводе после 11 лет совместной жизни. Впрочем, по мнению источников, сохраняется и небольшая вероятность примирения.
Напомним, у Пике и Шакиры завязались отношения после ЧМ-2010. Пара воспитывает двух сыновей – 9-летнего Милана и 7-летнего Сашу.
- Отметим, накануне завершился громкий процесс между Джонни Деппом и Эмбером Хердом. Жюри присяжных по итогам рассмотрения дела склонилось на сторону актера.
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