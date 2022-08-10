Об этом сообщило независимое медиа Читомо.

"По мнению команды "Читомо", именно дневники с последовательной фиксацией опытов, образов, событий, ведущих с 24 февраля, отражают сегодняшнее состояние многих украинцев, и этот опыт важно зафиксировать и показать", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для показа разнообразия свидетельств войны важны все опыты: военных, гражданских, волонтеров, участников территориальной обороны, как вынужденно перемещенных лиц, так и тех, кто не выезжал с территории Украины или оказался в условиях временной оккупации.

Дневники могут быть в разных форматах: копии записей в печатном или электронном блокнотах, скетчи, плакаты, иллюстрации, стихи, эссе, шкицы, комиксы, граффити, видео, анимация, фото и т.д.

"Этим проектом мы хотим не только собрать разные опыты (в своеобразный миниархив), но и отследить, как практика ведения дневника может быть терапевтической и как их просмотр может менять горизонты эмпатии. Как мы читаем опыты других? Каким образом выстраиваем доверие к показаниям? других?Эти вопросы мы хотим раскрывать в представлении результатах отбора, и с этими вопросами будем справляться при рассмотрении дневников", - рассказала редактор спецпроектов Виктория Фещук.

По условиям проекта можно подать не только собственный дневник, но и записи другого человека (с указанием ФИО или псевдонима).

Как отмечают организаторы, подать дневники можно по ссылке . Работы будут приниматься до 20 августа. Результаты будут оглашены 30 августа.

По результатам "Читомо" планирует выбрать 17 ежедневных проектов. Еще 17 отберет кураторская группа, в состав которой войдут члены редакции и приглашенные специалисты.

"Сейчас все украинцы пытаются прожить, продержаться еще один день. Каждый день мы отсчитываем еще один день от 24 февраля – времени, когда наша реальность катастрофически изменилась. Горизонт планировок свелся тоже к одному дню, многие украинцы живут, не планируя ничего вперед, лелея только одну мечту, к которой мы ближе сегодня еще на один день", - пишет "Читомо".

Министерство культуры и информационной политики создало сайт для фиксации преступлений России против культуры, что будет использовано в качестве доказательств в Гааге.

Офис Генпрокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал ресурс для документирования военных преступлений, совершенных русской армией в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb