Еще один член палаты представителей США отказался от борьбы за должность спикера

Об этом сообщает CNN.

Член палаты представителей Кевин Герн отказался от участия в гонках за должность спикера.

"Я хочу, чтобы все знали, что эта гонка дошла до того, что она стала сумасшедшей. Сейчас речь идет больше о людях, чем должно быть. Речь должна идти об Америке и ее величии", - сказал он.

Он отметил, что поддерживает члена палаты представителей Майка Джонсона.

"Я думаю, из него выйдет отличный оратор", - добавил Герн.