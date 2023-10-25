Еще один член палаты представителей США отказался от борьбы за должность спикера
Кевин Герн из Оклахомы, выдвигавший свою кандидатуру как член палаты представителей США на пост спикера, снял свою кандидатуру
Об этом сообщает CNN.
Член палаты представителей Кевин Герн отказался от участия в гонках за должность спикера.
"Я хочу, чтобы все знали, что эта гонка дошла до того, что она стала сумасшедшей. Сейчас речь идет больше о людях, чем должно быть. Речь должна идти об Америке и ее величии", - сказал он.
Он отметил, что поддерживает члена палаты представителей Майка Джонсона.
"Я думаю, из него выйдет отличный оратор", - добавил Герн.
- 25 октября конгрессмен Том Эммер, которого республиканская партия США избрала новым кандидатом на должность спикера палаты представителей, отказался от участия в борьбе за должность через несколько часов после выдвижения кандидатуры.
- Спикер Белого дома Эндрю Бейтс заявил , что факт того, что республиканцы не могут объединиться вокруг одного кандидата в спикеры палаты представителей, задерживает предложение президента США Джо Байдена о дополнительных $105 млрд в поддержку Израиля и Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.31 Покупка 37.31Продажа 38
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное