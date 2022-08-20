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Еще один бой за Украину: Кличко эмоционально обратился к Усику перед сражением с Джошуа

20 августа, 2022 суббота
13:36
Спорт

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко назвал боксерский поединок Александра Усика против Энтони Джошуа еще одним боем за Украину

Записанный в тренировочном зале ролик Кличко выложил в Twitter.

"Друзья, сегодня состоится еще один бой за Украину. Пусть это и спортивный поединок, но для нас важны сегодня победы во всем. Александр Усик с украинским флагом выйдет в Саудовской Аравии на бой-реванш из Энтони Джошуа. Миллионы людей во всем мире увидят победу Украины. Саша мы верим в тебя, держим кулаки, победа будет за нами", - сказал Усик.

Усик и Джошуа встретятся 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Украинец будет защищать титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца. Боксеры также оспорят вакантный пояс журнала The Ring.

В Украине бой можно будет посмотреть в разделе "Спорт" в приложении и на сайте MEGOGO . Также поединок будут транслировать региональные каналы Общественного вещания и 2+2. Поединок между Усиком и Джошуа стартует в 00:56.

Эспрессо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию боя .

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Бокс
Виталий Кличко
Энтони Джошуа
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