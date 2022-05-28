Еще один авиарейс с украинскими беженцами приземлится в Канаде на следующей неделе
На следующей неделе самолет с 300 украинскими беженцами прибудет в Галифакс
Об этом пишет CTV News Atlantic.
Издание сообщает, что перед этим волонтеры собирали вещи, которые могут понадобиться беженцам из Украины. Рик Лангилл неделями собирал подаренные вещи для украинцев и хранил их на складе. И не собирается останавливаться.
"Подарены мебель, посуда, микроволновые печи, одежда", – сказал Лангилл.
Также есть велосипеды, комоды, обеденные столы, автокресла. Волонтер ищет центр для распространения вещей, поскольку владелец склада сказал им, что распространять товары оттуда запрещено.
Издание отмечает, что до воскресенья, 29 мая, чартерный рейс ожидается в Монреале и в четверг - в Галифаксе.
- 24 мая Канада организовала чартер для более чем 300 украинских беженцев.
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