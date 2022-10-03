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Еще нужно сделать "домашнюю работу": посол ЕС оценил, сможет ли Украина вступить в ЕС через два года

3 октября, 2022 понедельник
11:14
Общество

Посол Европейского Союза Матти Маасикас оценил перспективы вступления Украины в ЕС через два года

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

"Это оптимистично, энергично и решительно. И это так, как мы хотели бы, верно? Расширение ЕС - это процесс, основанный на достижениях. Абсолютное большинство того, что должно сделать, зависит от страны-кандидата", - заявил он в ответ на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что Украина надеется пройти весь путь вступления в ЕС через два года.

Маасикас отметил, что после обретения статуса кандидата в ЕС Украина должна проделать "домашнюю работу" с помощью Евросоюза.

"Потом Еврокомиссия оценит достигнутый прогресс. Я могу пока только процитировать слова президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время ее недавнего визита в Киев: оценка будет в следующем году, а дальше будем видеть", - сказал посол.

  • 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".
  • 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.
  • 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

  • Открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года. Вступления в Евросоюз необходимо будет ждать не менее 7 лет.

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