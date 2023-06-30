Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Ситуация с ЗАЭС схожа с той, что была с Каховской ГЭС и я это неоднократно повторял. В частности, если россияне завезли и заминировали АЭС, то просто смотреть на взрывчатку они не будут. Еще ни разу не было ситуации, когда россияне что-то заминировали, а потом разминировали и ушли. Это факт, который ни разу не был опровергнут. Они подорвут ЗАЭС. Поэтому ситуация с Запорожской АЭС очень серьезная", - объяснил Лапин.

Офицер ВСУ подчеркнул, что реакция западных партнеров на минирование ЗАЭС должна быть более жесткой.

"Мне очень странная реакция западных партнеров по ЗАЭС. Они очень хило прореагировали на технологическую катастрофу с Каховской ГЭС. Сейчас на фоне заминирования ЗАЭС даже Росатом не попал под санкции, а МАГАТЭ приехали, провели осмотр и уехали. Самое страшное в этом то, что такая слабость". наших партнеров развязывает руки россиянам, и они готовятся взорвать АЭС", - добавил он.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Затем начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

29 июня в Украине стартовали масштабные учения на случай возможного теракта на Запорожской АЭС. Экстренные службы будут отрабатывать алгоритм действий в 4 областях.

Утром ГУР сообщало, что кафиры постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил , что российские войска подготовили все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС

