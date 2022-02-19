Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Еще есть возможность избежать кровопролития, дипломатия все еще может одержать верх, - Джонсон

Еще есть возможность избежать кровопролития, дипломатия все еще может одержать верх, - Джонсон

19 февраля, 2022 суббота
11:34
война с Россией Борис Джонсон

Премьер Британии Борис Джонсон призвал союзников к солидарности для деэскалации ситуации вокруг Украины

Об этом говорится в заявлении, обнародованном перед визитом Джонсона на Мюнхенскую конференцию безопасности, которую опубликовало правительство Великобритании.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства, еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность.

"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития. Союзникам нужно единогласно заявить президенту России Владимиру Путину, о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России в Украину. Дипломатия все еще может возобладать", - убежден Джонсон.

Он предупредил, что решение Путина о нападении на Украину может опустошить Украину, Россию и Европу.

"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, способного разорить Украину, Россию и всю остальную Европу", - подчеркнул Джонсон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Великобритания
Мюнхенская конференция по безопасности
русская агрессия
Борис Джонсон
Читайте также:
Валерий Залужный
17 февраля, 2022 четверг
С ОРДО поступает информация о планах эвакуировать жителей некоторых населенных пунктов, ВСУ не планируют наступления, - Залужный
Пентагон
17 февраля, 2022 четверг
Войска РФ приближаются к границам Украины и пополняют запасы донорской крови, - Пентагон
17 февраля, 2022 четверг
Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.22
    Покупка 28.22
    Продажа 28.57
  • EUR
    Покупка 32.01
    Продажа 32.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
19 февраля
11:16
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 15-го дня Игр в Пекине. ФОТО
10:49
Блинкен Лавров
Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Белый дом
10:24
Российские пропагандисты сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области вблизи границы с Украиной
10:01
Российские оккупанты на Донбассе убили украинского военного
09:50
Зеленский
Визит Зеленского в Мюнхен распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же, - Офис президента
09:38
Порошенко
Порошенко о намерениях Путина: он повышает ставки, чтобы давить на весь мир
09:28
Хотите знать, что будет с Европой? Смотрите на Украину – Тимоти Снайдер
09:18
сепар лнр
Главарь "ЛНР" Пасечник также объявил "мобилизацию", мужчин призывного возраста не будут выпускать с ОРЛО
08:44
коронавирус
В Украине за сутки зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом
08:31
Денис Пушилин
Главарь "ДНР" Пушилин объявил в ОРДО всеобщую мобилизацию
08:18
Зеленский Макрон
Макрон сегодня проведет переговоры с Зеленским, а в воскресенье позвонит по телефону Путину
07:50
россия хакер
За кибератаками на украинские банки стоит Россия, - Белый дом
07:26
ООС ВСУ
Обострение на Донбассе: 18 февраля российские окупанты совершили 66 обстрелов, с начала суток - 12 нарушений "тишины"
07:07
Оксана Марченко
Жена Медведчука Марченко сбежала из Украины, - СМИ
00:14
Джо Байден
Я не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие, - Байден
00:10
Байден
Байден: у нас есть информация, что РФ в ближайшие недели или дни может атаковать Украину, даже Киев
2022, пятница
18 февраля
23:51
"Шуфрича в Россию!" Шуфрич и Бутусов подрались в прямом эфире "Свободы слова". ВИДЕО
22:58
С начала суток россияне 65 раз обстреляли украинские позиции: окупанты устраивают провокации, потерь и раненых с украинской стороны нет, - штаб ООС
22:47
Слуга народа
"Россия начала противоправную депортацию жителей ОРДЛО": партия "Слуга Народа" призвала мир категорически осудить действия оккупантов
22:28
Большинство жителей ОРДЛО не хочет переезжать в Россию, пожилых людей и детей вывозят насильно, - Денисова
22:24
Великобритания временно переводит всех сотрудников посольства из Киева во Львов
22:22
путин
Путин издал ежегодный указ о призыве военных запаса на сборы
22:17
Порошенко с семьями погибших на Майдане помолился за Героев Небесной Сотни в Михайловском Златоверхом соборе
21:55
Обновлено
ТКГ
ТКГ не собралась на внеочередное заседание из-за отказа РФ, встречу запланировали на 19 февраля
21:48
ОБСЕ
Наблюдатели ОБСЕ уходят в отпуска на фоне усиления русской агрессии, ядром мониторинговой миссии в Украине стали наблюдатели из РФ и стран СНГ, - Радио Свобода
21:38
СБУ
СБУ сообщила об усиленном режиме работы и назвала заявления оккупантов о "планах" военных ВСУ начать наступательную операцию в ОРДЛО сплошным фейком
21:33
Эксклюзив
"Даже если сейчас ничего не произойдет, мы будем иметь большее количество обученных людей": нардеп Зинкевич призвала упрощать процесс вступления в ряды терробороны
21:27
Смертельное ДТП в Харькове: родителям 16-летнего водителя сообщили о подозрении в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком
21:13
российские солдаты
Оккупанты планируют взорвать несколько объектов социнфраструктуры, призываем жителей Донецка оставаться дома, - разведка
20:59
Ни один украинский боеприпас не упал на гражданскую инфраструктуру на Донбассе, но оккупанты могут устроить террористический акт и обвинить ВСУ, - командующий Объединенными силами
20:40
Ирина Верещук
"Едьте к нам, найдите способ пересечь КПВВ": в Кабмине призвали жителей ОРДЛО переехать на подконтрольную Украине территорию
20:20
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 15-го дня зимних Игр в Пекине
20:08
Алексей Данилов
Данилов: никаких приказов об освобождении силовым путем территорий мы не издавали, но есть большая угроза, что россияне будут проводить провокации на Донбассе
19:48
Эксклюзив
Фурса
Агрессивность России привела к тектоническим изменениям в энергетической сфере: влияние агрессора на Европу уменьшается, - Фурса
19:47
Михаил Подоляк
Россияне могут обстрелять эвакуационную колонну жителей ОРДЛО и обвинить в этом Украину, - ОП
19:42
Эксклюзив
Украина должна снизить долю государства в экономике и смягчить регулирование роста в рейтинге экономических свобод, - эксперт
19:37
Министерство иностранных дел Украины
Украина призвала международное сообщество осудить провокации РФ на Донбассе
19:34
Эксклюзив
"Путин может тоже не верить в Минские договоренности": политолог назвал 2 варианта развития событий по ОРДЛО
19:09
Центр стратегических коммуникаций назвал российские СМИ, распространяющие фейки о событиях на Донбассе
19:08
Виктор Ляшко
Деньги для выплат повышенной заработной платы врачам получили все медучреждения первичного звена и экстренной медицинской помощи, - Ляшко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV