Еще есть возможность избежать кровопролития, дипломатия все еще может одержать верх, - Джонсон

Об этом говорится в заявлении, обнародованном перед визитом Джонсона на Мюнхенскую конференцию безопасности, которую опубликовало правительство Великобритании.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства, еще есть возможность избежать ненужного кровопролития, но это потребует того, чтобы Запад продемонстрировал всеобъемлющую солидарность.

"Еще есть возможность избежать ненужного кровопролития. Союзникам нужно единогласно заявить президенту России Владимиру Путину, о том, что он заплатит высокую цену за любое дальнейшее вторжение России в Украину. Дипломатия все еще может возобладать", - убежден Джонсон.

Он предупредил, что решение Путина о нападении на Украину может опустошить Украину, Россию и Европу.

"Это послание, с которым я еду сегодня в Мюнхен на фоне того, как мы удваиваем наши усилия по предотвращению грубого просчета, способного разорить Украину, Россию и всю остальную Европу", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, 19 февраля в Офисе президента заверили, что визит Владимира Зеленского на Мюнхенскую конференцию безопасности не несет угрозы обороноспособности Украины.

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