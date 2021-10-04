Еще двух человек задержали по делу о незаконном пересечении грузинской границы Саакашвили

Об этом сообщила прокуратура, пишет портал "Новости-Грузия" .



По данным СМИ, задержаны Зураб и Шалва Цоцория - отец и сын, работающие в порту Поти.



Жена Зураба Цоцории рассказала журналистам, что правоохранители пришли к ним домой. По ее словам, сына и мужа забрали на допрос, а затем их задержали по обвинению в сокрытии преступления.

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