Еще двух человек задержали по делу о незаконном пересечении грузинской границы Саакашвили
В Грузии по делу о незаконном пересечении госграницы третьим президентом Михаилом Саакашвили задержаны еще два человека
Об этом сообщила прокуратура, пишет портал "Новости-Грузия" .
По данным СМИ, задержаны Зураб и Шалва Цоцория - отец и сын, работающие в порту Поти.
Жена Зураба Цоцории рассказала журналистам, что правоохранители пришли к ним домой. По ее словам, сына и мужа забрали на допрос, а затем их задержали по обвинению в сокрытии преступления.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве из-за задержания бывшего президента Грузии Саакашвили в Тбилиси.
- 2 октября стало известно, что Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- Кроме этого, 2 октября Михаил Саакашвили обнародовал письмо из тюрьмы и призвал грузин принять участие в парламентских выборах.
- 2 октября по подозрению в сокрытии преступления сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси , где скрывался Михаил Саакашвили
- Украинский консул посетила третьего президента Грузии и гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави
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