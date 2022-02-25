Еще двое российских военных сдались в плен
ВСУ взяли в плен гвардии капитана и ефрейтора отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ, дислоцирующейся в Улан-Уде
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .
"Захватчики сдаются в плен. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ", - написал он.
"Были привлечены в учениях в Крыму. Отрабатывали оттяжку раненых и всевозможные моменты по первой команде, которую нам давали. По ней и работали", - заявил Вадим Михоев.
По его словам, погрузка десанта происходила в поле в Крыму, однако конкретного места назначения нет. Россиянин заявил, что у него была задача продолжать обучение и не понимал, куда летит, даже когда высадился в Украине.
Натан Касаткин добавил, что командиром их батальона является Денис Сорокин.
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