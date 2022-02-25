Еще двое российских военных сдались в плен

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .



"Захватчики сдаются в плен. Гвардии капитан Михоев и ефрейтор Касаткин, 11 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, Улан-Удэ", - написал он.



"Были привлечены в учениях в Крыму. Отрабатывали оттяжку раненых и всевозможные моменты по первой команде, которую нам давали. По ней и работали", - заявил Вадим Михоев.



По его словам, погрузка десанта происходила в поле в Крыму, однако конкретного места назначения нет. Россиянин заявил, что у него была задача продолжать обучение и не понимал, куда летит, даже когда высадился в Украине.



Натан Касаткин добавил, что командиром их батальона является Денис Сорокин.