Еще две структуры ЕС запретили доступ "лиц, представляющих российские интересы"

Об этом сообщает AFP, передает "Европейская правда".

Представители институтов подтвердили в четверг, незадолго перед началом саммита ЕС, принятую инструкцию "больше не принимать лиц, представляющих российские интересы".

Послы ЕС достигли согласия на встрече 15 июня.

Это решение будет касаться всех представителей российских интересов, которые имели спецаккредитацию лоббистов в реестре прозрачности, чтобы встречаться с еврокомиссарами, их помощниками и евродепутатами. В реестр вносятся лица и организации, имеющие целью влиять на законодательный процесс и реализацию политики через евроинституции, чтобы открыто указывать, чьи интересы они представляют и за какие средства.

Ранее, в начале июня, такой шаг предпринял Европарламент.

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