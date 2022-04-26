Еще два месяца назад об этом никто не думал. ВСУ начали переход на оружие НАТО, - Кулеба

Об этом он сказал в видеообращении на Facebook.

"Мы перешли в совершенно новую фазу, о которой даже два месяца назад никто не задумывался. Мы перешли в принципиально новую фазу, о которой даже никто не мечтал – перевод Вооруженных сил Украины на натовское оружие, на натовский стандарт. И это уже происходит", – сказал Кулеба.

Он сообщил, что президент Владимир Зеленский смог убедить главу Белого дома Джо Байдена в том, что пора это сделать.

"И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало - к нам поедет гораздо больше", - подытожил Кулеба.

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. В него включили тяжелую артиллерию, дюжину гаубиц и 144 000 боеприпасов.