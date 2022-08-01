Еще четыре РСЗО HIMARS прибыли в Украину
Украина получила от США еще четыре РСЗО HIMARS
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"В Украину прибыло четыре дополнительных HIMARS", – написал Резников.
Он поблагодарил президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ за укрепление украинской армии.
"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этим летом на передовой!", - добавил министр.
- Напомним, сегодня, 1 августа, Алексей Резников сообщил, что обещанные Германией РСЗО MARS II уже прибыли в Украину.
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