Еще четыре РСЗО HIMARS прибыли в Украину

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"В Украину прибыло четыре дополнительных HIMARS", – написал Резников.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и американский народ за укрепление украинской армии.

"Мы доказали, что мы умеем обращаться с этим вооружением. Звук залпа HIMARS стал главным музыкальным хитом этим летом на передовой!", - добавил министр.

Напомним, сегодня, 1 августа, Алексей Резников сообщил, что обещанные Германией РСЗО MARS II уже прибыли в Украину.

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