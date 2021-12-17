"Еще больше укрепляет международную поддержку Украины": Кулеба приветствовал усиленную резолюцию ООН по Крыму
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал принятие усиленной резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму
Об этом он написал в Твиттере.
"Я приветствую усиленную резолюцию ГА ООН по правам человека в Крыму. Как оккупационная власть, Россия должна прекратить грубые нарушения прав человека, освободить незаконно задержанных граждан Украины, защитить права коренных крымских татар, сохранить культурное наследие и окружающую среду", - отметил глава МИД.
Кроме того, Дмитрий Кулеба поблагодарил все страны - члены ООН за поддержку этого документа.
"Это еще больше укрепляет международную поддержку Украины, поскольку Россия продолжает агрессивные действия", - добавил он.
По словам министра, очень важно, что резолюция поддерживает Крымскую платформу.
"Украина и дальше будет продвигать этот формат и его цели", - пообещал Дмитрий Кулеба.
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