"Еще больше укрепляет международную поддержку Украины": Кулеба приветствовал усиленную резолюцию ООН по Крыму

Об этом он написал в Твиттере.



"Я приветствую усиленную резолюцию ГА ООН по правам человека в Крыму. Как оккупационная власть, Россия должна прекратить грубые нарушения прав человека, освободить незаконно задержанных граждан Украины, защитить права коренных крымских татар, сохранить культурное наследие и окружающую среду", - отметил глава МИД.



Кроме того, Дмитрий Кулеба поблагодарил все страны - члены ООН за поддержку этого документа.



"Это еще больше укрепляет международную поддержку Украины, поскольку Россия продолжает агрессивные действия", - добавил он.



По словам министра, очень важно, что резолюция поддерживает Крымскую платформу.



"Украина и дальше будет продвигать этот формат и его цели", - пообещал Дмитрий Кулеба.

I welcome the strengthened UNGA resolution on human rights in Crimea. As occupying power, Russia must stop gross human rights violations, release unlawfully detained Ukrainian citizens, protect rights of indigenous Crimean Tatars, preserve cultural heritage and environment 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 16, 2021

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