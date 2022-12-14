"Еще больше помощи уже в пути". Посол США отреагировала на атаку на Киев
После утренней атаки иранских дронов на Киев в США пообещали еще больше помощи Украине
Об этом сообщает в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.
"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами – еще больше помощи уже в пути", – написала она.
- Утром 14 декабря Россия атаковала Киев дронами, обломками от беспилотников повреждены админздание и 4 жилых дома в Шевченковском районе.
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