Еще более 1 565 автомобилей прибыли из Мариуполя, - Запорожский горсовет
4 329 мариупольцев, среди которых 1 033 ребенка уже в Запорожье
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Еспресо. TV.
"Все они получают необходимую помощь: горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь. Все беженцы получат в Запорожье уютное убежище. Наконец эти люди смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть", - написал Анатолий Куртев.
- Напомним, вчера из Мариуполя по гуманитарному коридору на частных авто выехало почти 20 тысяч человек, - Кирилл Тимошенко
- Сделайте так, чтобы Мариуполь был на устах всего мира, не дайте похоронить его под руинами, - заместитель командира полка АЗОВ
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