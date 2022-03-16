Еще более 1 565 автомобилей прибыли из Мариуполя, - Запорожский горсовет

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Еспресо. TV.

"Все они получают необходимую помощь: горячее питание, медикаменты, продукты. Медики осматривают пострадавших. Людям оказывают психологическую помощь. Все беженцы получат в Запорожье уютное убежище. Наконец эти люди смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть", - написал Анатолий Куртев.

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