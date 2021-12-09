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Еще 86 женщин прошли обучение в школе женского лидерства Ferrexpo

9 декабря, 2021 четверг
12:10
Экономика

В компании Ferrexpo завершили второй курс обучения корпоративной женской лидерской платформы Fe_munity для сотрудниц среднего звена

На протяжении 4-х месяцев 86 сотрудниц компании Ferrexpo обучались умению договариваться, управлять конфликтами, управлять переменами, финансами, временем, репутацией и сетью контактов.  

В архитектуре проекта заложено также повышение уровня уверенности в себе (“демонтаж стеклянных потолков”), желания и умения реализовываться профессионально, не теряя контроля над балансом “работа/жизнь”.

Преподавателями курса стали топовые спикеры и коучи, такие как Ваче Давтян - основатель и владелец компании "Промкабель-Электрика", сети "ПанЕлектро", LeaderWay; Даниил Ваховский - управляющий партнер агентства Havas PR Kyiv; Елена Юзькова - Генеральная директорка компании “Эпоха Интернационального Образования”; ​​Иветта Деликатная и Елена Лобова - партнерши тренинг-проекта Old School; Дина Немировчи - глава SalesCapital AG Ukraine; ​​Марина Романенко - практикующая психологиня, сертифицированный международный коуч, основательница Академии Профессионального Родительства.

Дмитрий Спатарь, первый заместитель главы правления ЧАО "Полтавский ГОК", Амбассадор по гендерным вопросам в Ferrexpo:

"Школа Fe_Munity Ferrexpo была открыта в 2020 году и мы продолжаем реализовывать наши цели по достижению гендерного баланса компании. На сегодня более 160 наших сотрудниц уже получили знания, вдохновение и мотивацию для своего личностного и профессионального развития. Мы отмечаем однозначный успех нашей инициативы и это подтверждается достижениями наших выпускниц. В 2022 году Ferrexpo планирует расширить масштабы нашей образовательной платформы для женщин всей Украины. В нашей стране много талантливых женщин, которые работают в различных сферах, и с должной поддержкой это мощная сила для развития экономики Украины".

Ирина Рубис, соавторка концепции и кураторка Fe_munity, соосновательница Biasless:

“Fe_Munity уже второй раз заканчивается написанием выпускной работы с постановкой очень четких и измеримых во времени KPI. А публичная защита этих работ показала нам, что мыслить выпускницы стали выше и шире, и трансформация произошла не только профессиональная, но и личностная. Неожиданным стал эффект взращивания по меньшей мере 10 потенциальных активисток-промоутерок гендерного равенства в компании и городе. Также нам удалось ввести участниц проекта в образовательную жажду: львиная доля выпускниц решила присоединиться к скоро стартующему образовательному проекту “Школа инклюзивности Ferrexpo“.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. компания произвела 11,2 миллиона тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции стали сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайвани, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.

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