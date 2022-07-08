Еще 8 боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам заключения

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что 8 боевиков так называемой ДНР воевали в рядах ВС РФ. По решению суда они были приговорены к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества.

В частности, речь идет о жительнице Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день полномасштабной войны. После этого дончанин был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском городе Белгород. Военные ВСУ захватили его в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области.

И остальные семь боевиков занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков в составе незаконного вооруженного формирования и ВС России.

Они сдались украинским воинам во время освобождения Сумской области от российских оккупантов.

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