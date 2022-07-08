Еще 8 боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам заключения
Согласно судебным решениям 8 боевиков террористической группировки "ДНР" были признаны виновными по двум статьям УК Украины, они будут отбывать заключение сроком на 15 лет
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что 8 боевиков так называемой ДНР воевали в рядах ВС РФ. По решению суда они были приговорены к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией всего имущества.
В частности, речь идет о жительнице Донецка, который добровольно "мобилизовался" в первый день полномасштабной войны. После этого дончанин был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском городе Белгород. Военные ВСУ захватили его в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области.
И остальные семь боевиков занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков в составе незаконного вооруженного формирования и ВС России.
Они сдались украинским воинам во время освобождения Сумской области от российских оккупантов.
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