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Еще 7 судов с агропродукцией вышли из украинских портов в страны Азии и Европы

13 сентября, 2022 вторник
13:34
Экономика

13 сентября из портов Одесской области в рамках "зерновой инициативы" вышли еще семь судов с украинской агропродукцией

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Зерновая инициатива": еще 7 судов из 151,5 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Одесса, Черноморск и Южный в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.

Всего с момента выхода первого судна с украинской продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием.

  • Напомним, 22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.

  • За месяц в рамках "зерновой инициативы" из Украины отправили 1,7 млн тонн агропродукции в порты 18 стран мира.

  • 7 сентября Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из портов Украины, поскольку оно вроде бы не попадает в бедные страны.

  • В понедельник, 12 сентября, вышли 9 судов из 163,8 тыс. тонн агропродукции на бортах

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