Еще 7 судов с агропродукцией вышли из украинских портов в страны Азии и Европы
13 сентября из портов Одесской области в рамках "зерновой инициативы" вышли еще семь судов с украинской агропродукцией
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Зерновая инициатива": еще 7 судов из 151,5 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Одесса, Черноморск и Южный в страны Азии и Европы", - говорится в сообщении.
Всего с момента выхода первого судна с украинской продовольствием уже экспортировано 2,9 млн тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышло 129 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки. Столько судов зашло под новую загрузку украинским продовольствием.
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Напомним, 22 июля между Украиной, Турцией и генсеком ООН было подписано соглашение по экспорту зерна . Россия, со своей стороны, подписала зеркальный договор.
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За месяц в рамках "зерновой инициативы" из Украины отправили 1,7 млн тонн агропродукции в порты 18 стран мира.
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7 сентября Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из портов Украины, поскольку оно вроде бы не попадает в бедные страны.
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В понедельник, 12 сентября, вышли 9 судов из 163,8 тыс. тонн агропродукции на бортах
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