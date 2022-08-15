Еще 6 суднам разрешили вывозить зерно из украинских портов
Еще шесть кораблей в рамках Черноморской зерновой инициативы ООН получили разрешение на проход через морской гуманитарный коридор в Черном море и вывоз украинского зерна
Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на официальные данные Совместного координационного центра (СКЦ).
Судна должны вывезти из Украины зерновые грузы, заблокированные из-за полномасштабного вторжения россиян. Из шести суден два – MV Kafkam Etler и MV Zelek Star – полностью прошли все инспекционные мероприятия и готовы выйти в Черноморск на погрузку зерном.
Еще четыре судна – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean s, MV Kubrosliy – проверяют.
Согласно согласованным процедурам, все участники координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами. Как сообщили в СКЦ, это нужно, "чтобы сделать безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы".
- 1 августа из одесского порта отправилось судно с украинским зерном. 2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках международного "зернового соглашения".
- Утром 5 августа из портов Одесской области отправился караван суден с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. Утром 8 августа из украинских портов Южный и Черноморск вышли еще два судна с продовольствием.
- 9 августа из порта Черноморск вышли два судна из 70 тыс. тонн продовольствия. А 12 августа из портов Одесщины вышли еще два судна с украинскими пшеницей и кукурузой.
- 13 августа первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск. Балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции.
- По состоянию на 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное