Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на официальные данные Совместного координационного центра (СКЦ).

Судна должны вывезти из Украины зерновые грузы, заблокированные из-за полномасштабного вторжения россиян. Из шести суден два – MV Kafkam Etler и MV Zelek Star – полностью прошли все инспекционные мероприятия и готовы выйти в Черноморск на погрузку зерном.

Еще четыре судна – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean s, MV Kubrosliy – проверяют.

Согласно согласованным процедурам, все участники координируют работу со своими военными и другими соответствующими органами. Как сообщили в СКЦ, это нужно, "чтобы сделать безопасный проход коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы".

1 августа из одесского порта отправилось судно с украинским зерном. 2 августа Министерство обороны Турции подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках международного "зернового соглашения".

Утром 5 августа из портов Одесской области отправился караван суден с украинским зерном: на борту трех балкеров 57 тысяч тонн украинской кукурузы. Утром 8 августа из украинских портов Южный и Черноморск вышли еще два судна с продовольствием.

9 августа из порта Черноморск вышли два судна из 70 тыс. тонн продовольствия. А 12 августа из портов Одесщины вышли еще два судна с украинскими пшеницей и кукурузой.

13 августа первое судно, зашедшее в украинские порты под загрузку агропродукцией, покинуло порт Черноморск. Балкер под флагом Барбадоса FULMAR S вышел из города Черноморск Одесской области по направлению к Турции.

По состоянию на 13 августа из украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.

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