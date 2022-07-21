Еще 500 млн. евро. Боррель сообщил о новом транше помощи ЕС для ВСУ
Евросоюз выделил еще 500 млн евро для дальнейшей поддержки украинских военнослужащих
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сообщил, что 20 июля принимал участие в заседании контактной группы по поддержке Украины Рамштайн-4.
"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки ВСУ. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", – заявил глава европейской дипломатии.
- По результатам встречи Рамштайн-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.
- Ранее сообщалось, что США анонсировали передачу Украине 4 установок HIMARS.
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