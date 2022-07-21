Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что 20 июля принимал участие в заседании контактной группы по поддержке Украины Рамштайн-4.

"Государства-члены ЕС согласились мобилизовать пятый транш военной помощи в размере 500 млн евро для дальнейшей поддержки ВСУ. ЕС остается сосредоточенным и непоколебимым в своей поддержке Украины вместе с партнерами", – заявил глава европейской дипломатии.

По результатам встречи Рамштайн-4 глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS.

Ранее сообщалось, что США анонсировали передачу Украине 4 установок HIMARS.

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