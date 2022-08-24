Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграме.

Глава Кабмина сначала напомнил о сегодняшнем решении президента США передать новый пакет долгосрочной военной помощи для Украины: "Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 3 млрд долларов военной помощи нашему государству. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу!"

А затем сообщил, что сегодня, 24 августа, в бюджет поступил большой транш из другого пакета: "Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов".

Глава украинского правительства подчеркнул, что это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Отметим, о получении от США 3 млрд долларов этой грантовой помощи сообщил утром 24 августа министр финансов Сергей Марченко.

Впоследствии о другом пакете долгосрочной военной помощи для Украины объявил Джо Байден.

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