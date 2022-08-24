Еще $3 млрд от США. В бюджет Украины поступил транш ранее обещанной помощи
В государственный бюджет Украины 24 августа поступили 3 из 4,5 млрд безвозвратной грантовой помощи от США, которую они обещали ранее
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в телеграме.
Глава Кабмина сначала напомнил о сегодняшнем решении президента США передать новый пакет долгосрочной военной помощи для Украины: "Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 3 млрд долларов военной помощи нашему государству. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу!"
А затем сообщил, что сегодня, 24 августа, в бюджет поступил большой транш из другого пакета: "Сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов".
Глава украинского правительства подчеркнул, что это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.
- Отметим, о получении от США 3 млрд долларов этой грантовой помощи сообщил утром 24 августа министр финансов Сергей Марченко.
- Впоследствии о другом пакете долгосрочной военной помощи для Украины объявил Джо Байден.
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