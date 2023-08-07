Еще 22 спутника Starlink запустили в космос
Сегодня ночью SpaceX запустила еще 22 интернет-спутника Starlink и посадила возвращающуюся ракету на корабль в море
Об этом сообщило издание Space.
Стало известно, что ракета Falcon 9 с космическим аппаратом Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 22:41 по восточному времени (02:41 по Гринвичу 7 августа).
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю по плану, приземлившись примерно через 8,5 минут после старта на находившийся в Атлантическом океане беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas.
Согласно описанию миссии SpaceX, это был четвертый запуск и посадка для этой ракеты-носителя.
Также по словам специалиста по отслеживанию спутников и астрофизике Джонатана Макдауэлла, на сегодня SpaceX запустила около 4 900 космических аппаратов Starlink. Более 4500 из этих спутников сейчас функционируют.
SpaceX планирует вывести еще многие аппараты Starlink в течение следующих недель и месяцев. Компания имеет разрешение на запуск 12000 спутников и подала заявку на получение разрешения на запуск еще 30000 спутников.
- Напомним, в пятницу, 23 июня, SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 56 спутниками Starlink на низкую орбиту вокруг Земли.
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