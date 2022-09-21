Об этом написал народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Он пояснил, что резервный фонд необходимо пополнить через принятие правительством в июле - августе 2022-го решений "о выделении средств из этого фонда для обеспечения первоочередных работ по ликвидации последствий боевых действий и восстановлению инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения".

Так, предельный дефицит госбюджета в этом году станет 1,11 трлн грн, а предельный госдолг – до 3,647 трлн грн.

Также Железняк отметил, что это уже в седьмой раз с начала полномасштабной войны депутаты принимают решение по заимствованиям.