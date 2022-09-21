Еще 2 млрд грн взаймы: депутаты увеличили резервный фонд Госбюджета-2022
Депутаты пополнят резервный фонд Госбюджета-2022 на 2 млрд грн, которые выделят путем увеличения государственных внутренних заимствований
Об этом написал народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Он пояснил, что резервный фонд необходимо пополнить через принятие правительством в июле - августе 2022-го решений "о выделении средств из этого фонда для обеспечения первоочередных работ по ликвидации последствий боевых действий и восстановлению инфраструктуры населенных пунктов в условиях военного положения".
Так, предельный дефицит госбюджета в этом году станет 1,11 трлн грн, а предельный госдолг – до 3,647 трлн грн.
Также Железняк отметил, что это уже в седьмой раз с начала полномасштабной войны депутаты принимают решение по заимствованиям.
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