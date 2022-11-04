Еще 17 моряков из крейсера "Москва" признаны погибшими из-за суда, - росСМИ
В Севастополе суд признал погибшими 17 моряков, пропавших в результате поражения крейсера "Москва" в апреле 2022 года
Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на данные суда.
16 дел было рассмотрено летом, еще одно в сентябре. Отец погибшего моряка Егора Шкребца Дмитрий Шкребец заявил, что суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная прокуратура и командование воинской части.
По словам Шкребца, те моряки, родные которых не обратились в суд, будут автоматически признаны погибшими после шести месяцев". Сам он рассказывал, что получил свидетельство о смерти своего сына Егора в начале августа.
Напомним, 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.
Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью, уничтоженной ВСУ.
- По состоянию на август минобороны РФ признало гибель только 4 срочников на крейсере.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.49Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное