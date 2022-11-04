Еще 17 моряков из крейсера "Москва" признаны погибшими из-за суда, - росСМИ

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на данные суда.

16 дел было рассмотрено летом, еще одно в сентябре. Отец погибшего моряка Егора Шкребца Дмитрий Шкребец заявил, что суды проходили по заявлениям родителей пропавших военнослужащих, а их интересы представляли военная прокуратура и командование воинской части.

По словам Шкребца, те моряки, родные которых не обратились в суд, будут автоматически признаны погибшими после шести месяцев". Сам он рассказывал, что получил свидетельство о смерти своего сына Егора в начале августа.

Напомним, 13 апреля украинские военные двумя ракетами "Нептун" попали в российский крейсер "Москва". На нем загорелся пожар, в итоге корабль затонул.

Потопление корабля стало самой большой и потерей российского флота за последние 40 лет и самой дорогой целью, уничтоженной ВСУ.

По состоянию на август минобороны РФ признало гибель только 4 срочников на крейсере.

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