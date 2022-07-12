Еще $1,7 млрд грантовой помощи США поступили в украинский бюджет - Шмыгаль
Грантовая помощь США в размере $1,7 млрд поступила в украинский госбюджет, это уже второй грант США за две недели
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в твиттере.
"$1,7 млрд долларов грантовой помощи поступили в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, в общей сложности сумма помощи составляет $3 млрд", - написал Шмиыгаль в твиттере.
- Напомним, госбюджет Украины только на треть пополняется из собственных источников, остальные – от международных доноров.
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