Еще $1,7 млрд грантовой помощи США поступили в украинский бюджет - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в твиттере.

"$1,7 млрд долларов грантовой помощи поступили в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID. Это уже второй грант США за последние две недели, в общей сложности сумма помощи составляет $3 млрд", - написал Шмиыгаль в твиттере.

Напомним, госбюджет Украины только на треть пополняется из собственных источников, остальные – от международных доноров.

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