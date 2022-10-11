Еще 140 лет за решеткой: Гарви Вайнштейна снова судили по новым обвинениям в изнасилованиях
В Лос-Анджелесе состоялся суд над Гарви Вайнштейном, где заключенному экс-продюсеру предъявлено еще 11 обвинений в сексуальном насилии
Об этом сообщает BBC .
70-летний голливудский кинопродюсер сейчас отбывает наказание в тюрьме в Нью-Йорке. Ранее его приговорили к 23 годам лишения свободы за сексуальные приступы, в том числе и изнасилование.
Новые 11 обвинений включают в себя обвинения в нападениях и изнасилованиях, которые якобы имели место в отелях Лос-Анджелеса между 2004 и 2013 годами. Новые обвинения Вайнштейн отвергает.
Ожидается, что начавшийся в понедельник выбор судей присяжных продлится около двух недель. Пятеро вероятных потерпевших выступят перед судом.
Оскароносный продюсер фильмов "Влюбленный Шекспир" и "Уголовное чтиво" утверждает, что его сексуальные отношения были с согласия, а его адвокат заявил, что последние обвинения "возникли много лет назад" и не могут "быть подтверждены никакими судебно-медицинскими доказательствами" или иметь "достоверных свидетелей".
Если Вайнштейна признают виновным, ему может грозить еще 140 лет за решеткой.
- В феврале 2020 года суд признал Вайнштейна виновным в деле о сексуальном насилии в двух случаях
- В июле 2021 года Вайнштейна перевезли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где его ждал новый суд по сексуальным преступлениям.
- 8 июня британская прокуратура предъявила обвинения против экс-продюсера в нападении на женщину в Лондоне в 1996 году.
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