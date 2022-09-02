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Еще $13,7 млрд. Байден просит конгресс США предоставить дополнительные средства Украине

2 сентября, 2022 пятница
22:39
Мир

Президент Америки 2 сентября обратился в Конгресс с просьбой выделить $13,7 млрд на чрезвычайные нужды Украины

Об этом сообщает The Washington Post.

Белый дом просит утвердить выделение более $47,1 млрд на фонды чрезвычайных ситуаций на осень этого года, среди которых предусмотрены средства для Украины.

Остальные деньги пойдут на финансирование мер борьбы с коронавирусом, вспышкой заболеваемости обезьяньей оспой и помощи в связи с недавними стихийными бедствиями в Кентукки и других штатах. Конгресс должен продлить текущее финансирование федеральных учреждений до того, как оно закончится 30 сентября.

Запрос поступил в то время, когда законодатели готовятся вернуться в Вашингтон и финансировать правительство, Он включает $13,7 млрд для Украины, в том числе деньги на оборудование, поддержку разведки и прямую бюджетную поддержку. Шаланда Янг, директор Управления и бюджета Белого дома, сказала, что более трех четвертей из 40 миллиардов, утвержденных Конгрессом в начале этого года, уже выплачены или выделены.

"Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою демократию, и мы не можем позволить, чтобы эта поддержка Украины иссякла", — заявила Янг.

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